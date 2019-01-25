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    Председатель ГЭЦ: Проект относительно правил приема в колледжи находится на стадии обсуждения

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "На данный момент обсуждается проект, связанный с правилами приема в ссузы (колледжи) по текущему году". 

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. 

    По ее словам, говорить об окончательном решении пока рано, так как проект еще не утвержден: "Пока действующие правила остаются в силе. Однако, в случае утверждения новых правил, общественность будет проинформирована по этому поводу". 

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