Министр образования: "Продление учебного года в Азербайджане на две недели неизбежно"

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Продление учебного года в Азербайджане на две недели неизбежно.

Как передаёт Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения.

По словам министра, проводится регулярный мониторинг для определения того, как использовать это время. Д.Байрамов отметил, что в некоторых учебных заведения предусмотренная на дополнительные две недели программа преподаётся правильно, однако в некоторых случаях есть необходимость изменения положения в лучшую сторону.

"Министерство образования работает над этим и предпринимает необходимые шаги в данном направлении. В этом вопросе родители и учителя должны поддержать нас. Когда родитель не верит в это и выступает против, конечно же, это сказывается и на ребёнке", - заявил министр.

Он напомнил, что раньше в Азербайджане существовал 32-недельный учебный год.

"Чтобы понять, много это или мало, необходимо было провести сравнение с другими развитыми странами. Мы пришли к заключению, что в этих странах учебный год в среднем составляет 36-38 недель. Получается 4-6 недель разницы. В целом же, ожидания и стандарты в Азербайджане и в других странах одинаковы. Если посчитать, что нам в среднем не достаёт 5 недель, за 10 лет это делает 50 недель. Если поделить полученное число на длительность учебного года, то получим 2 академических года", - посчитал Д.Байрамов.

По его словам, согласно логике Министерства образования, при продлении учебного года на 2 недели в течение 11 лет можно получить дополнительно 22 недели обучения. Если поделить имеющуюся программу на длительность обучения с учётом 22 дополнительных недель, появляется возможность лучше усвоить её, так как учебная нагрузка на один день снижается.

Министр заключил, что приняты меры для приведения программы в соответствие с 34-недельным учебным годом и новые учебники рассчитаны на этот срок, в связи с чем подготовлены и направлены в школы методические указания для замены старых учебников на новые.