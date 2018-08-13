 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Продлен срок выбора специальности по приему в магистратуру

    © Report/Firi Salim

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Срок выбора специальностей по свободным плановым местам для поступления в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана на 2018/2019 учебный год продлен до 10:00 14 августа.

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре. 

    Было отмечено, что согласно информации на 16:40 13 августа, 590 бакалавров уже подтвердили коды выбранных специальностей в электронном заявлении. 14 бакалавров, несмотря на выбор специальности, не подтвердили свое электронное заявление.

    Всем бакалаврам рекомендуется в указанный срок подтвердить свои заявления.

    К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые в течение отведенного времени выбрали специализацию и подтвердили "электронное заявление бакалавра по выбору специализации".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi