Президент НАНА: Я требую от директоров институтов обратить серьезное внимание на вопрос грантов

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Я требую от директоров институтов НАНА обратить серьезное внимание на вопрос грантов".

Как сообщает Report, об этом на заседании президиума НАНА заявил президент академии Акиф Ализаде.

Он отметил, что сейчас в академии работает около 190 ученых: "Это большая армия".

По словам академика, Азербайджан должен обращать большое внимание развитию инновационного пути: "Сегодня инновационные предложения от государства превратились в очень важный фактор. Мы, как академия, видим свое развитие на инновационном пути".

А. Ализаде отметил, что в XXI веке в науке ведущими направлениями являются физика и биология: "Сейчас между этими направлениями идет своеобразное соревнование. В этом веке ожидается, что биология обгонит физику. Нужно развивать атомную физику. Мы даем много серьезных предложений в этом направлении и принимаем как приоритет. Атомная физика сегодня развивается".

Президент НАНА сказал, что нужно расширить математическое моделирование: "Проблемы Каспийского моря должны быть одними из самых важных проблем академии. Нужно создать математическую модель самого Каспийского моря, его атмосферы. Можно сказать, что нет кадров. Если кадров нет, их надо готовить".

По его словам, ни телевидение, ни другие СМИ не обращают внимание на чистоту и охрану азербайджанского языка: "У нас спрашивают, где же вы? Нужно вести продолжительные работы в направлении лингвистики".

А. Ализаде отметил, что азербайджанские ученые, как будто как самые отсталые, не участвуют ни в европейских, ни в специальных, ни в других мировых грантах: "Почему азербайджанские ученые не участвуют в мировых и европейских грантах? Я требую от директоров институтов обратить серьезное внимание на вопрос грантов".