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Представлен проект по применению искусственного интеллекта в образовании

Представлен проект по применению искусственного интеллекта в образовании Состоялась презентация проекта по применению искусственного интеллекта в образовании.
Наука и образование
6 апреля 2022 г. 17:16
Представлен проект по применению искусственного интеллекта в образовании

Состоялась презентация проекта по применению искусственного интеллекта в образовании.

Как сообщает Report, организатором проекта выступила компания Merkaba Soft.

Предоставив информацию о проекте, глава компании, специалист по искусственному интеллекту и обладатель специальных лицензий и разрешений на разработку систем искусственного интеллекта Яшар Алекперов отметил, что анализ и изучение структурного состояния образовательного процесса с помощью систем искусственного интеллекта внесет неоспоримый вклад в образование.

По его словам, системы искусственного интеллекта, широко используемые в Азии и Европе, могут анализировать деятельность участников образовательного процесса.

Было отмечено, что одним из основных критериев обеспечения эффективности образования является мониторинг деятельности учителей и учащихся и активизация их участия в учебном процессе.

Первоначально проект был реализован в Бакинском государственном профессиональном учебном центре туризма и социальных услуг.

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Версия на английском языке ФотоProject on application of AI in education presented in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоSüni intellektin təhsildə tətbiqi ilə bağlı layihənin təqdimatı olub

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