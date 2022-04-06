Представлен проект по применению искусственного интеллекта в образовании

Состоялась презентация проекта по применению искусственного интеллекта в образовании.

Состоялась презентация проекта по применению искусственного интеллекта в образовании.

Как сообщает Report, организатором проекта выступила компания Merkaba Soft.

Предоставив информацию о проекте, глава компании, специалист по искусственному интеллекту и обладатель специальных лицензий и разрешений на разработку систем искусственного интеллекта Яшар Алекперов отметил, что анализ и изучение структурного состояния образовательного процесса с помощью систем искусственного интеллекта внесет неоспоримый вклад в образование.

По его словам, системы искусственного интеллекта, широко используемые в Азии и Европе, могут анализировать деятельность участников образовательного процесса.

Было отмечено, что одним из основных критериев обеспечения эффективности образования является мониторинг деятельности учителей и учащихся и активизация их участия в учебном процессе.



Первоначально проект был реализован в Бакинском государственном профессиональном учебном центре туризма и социальных услуг.