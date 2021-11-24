Председатель ГЭЦ раскритиковала ситуацию с приемом женщин на госслужбу

11:58 "В Азербайджане женщин чаще нанимают на вспомогательные должности государственной службы".

"В Азербайджане женщин чаще нанимают на вспомогательные должности государственной службы".

По сообщению Report, об этом на презентации пособия “Куррикулум по гендерному равенству на государственной службе” заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Мялейка Аббасзаде.

"На экзаменах многие женщины показывают более высокие результаты по сравнению с мужчинами. 55% участников экзамена на госслужбу, состоявшегося 23 ноября, были мужчины, остальные - женщины. 50% получивших сертификат - женщины. Женщины в основном числятся в системе в качестве резервных кадров".

Председатель ГЭЦ отметила, что в резерве на госслужбу числится 58% женщин: "В настоящее время количество государственных служащих, занимающих административные руководящие должности, составляет 3 111 человек, 17,01 % из них - женщины. 44% работающих на вспомогательных должностях госслужбы приходится на женщин. Хотя законодательство не ставит никаких различий, на практике все обстоит совсем иначе».