Председатель ГЭЦ: Надеюсь, что в январе Кабинет министров утвердит новые правила приема

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "В правилах приема в высшие учебные заведения на 2018/2019 учебный год не будет серьезных изменений. Эти правила, можно сказать, будут такими же, что и правила приема в 2017-2018 учебном году".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, согласно подготовленному проекту в связи с новыми правилами приема, лица, сдавшие экзамены два раза, смогут выбрать различные группы специальностей: "Министерство образования и министерство юстиции в связи с этим уже выразили согласие. Но правила должны быть утверждены Кабинетом министров. Надеюсь, что в январе Кабинет министров рассмотрит этот вопрос и правила будут утверждены".

М. Аббасзаде напомнила, что модель предусмотренных изменений в 2019/2020 учебном году была представлена общественности: "Но для применения предусмотренных в модели нововведений в закон "Об образовании" необходимо внести изменения, провести юридическое регулирование, учитывать вопросы финансирования. Как вы знаете, во время конкурса при поступлении в вузы будут играть роль результаты выпускных и вступительных экзаменов. Модель выпускных и вступительных экзаменов изменилась, однако вопрос финансирования экзаменов обсуждается".

Председатель ГЭЦ добавила, что после установления порядка в связи с финансовыми вопросами будут объявлены общие правила: "Именно поэтому мы два года назад вместе с министерством образования приступили к разработке новой модели по приему. Потому что в таких вопросах очень сложные процедуры. Внутренние договоренности, согласование внутренних правил отнимают время".