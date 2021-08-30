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Подготовлена новая книга по истории Зангезура

Подготовлена новая книга по истории Зангезура Институт истории НАНА готовит ряд важных изданий по истории Зангезура.
Наука и образование
30 августа 2021 г. 17:40
Подготовлена новая книга по истории Зангезура

Институт истории НАНА готовит ряд важных изданий по истории Зангезура.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Института, в соответствии с решением Научного совета Института истории уже вышел в свет уникальный источник по истории Зангезура - камеральное описание Зангезурского края от 1832-1833 годов.

Сообщается, что камеральное описание было одной из форм регистрации населения, проводимой Российской империей в экономико-фискальных целях.

Отмечается, что данный источник предоставляет информацию для восстановления генеалогии проживающего там населения, наименований местностей и по другим вопросам. Одним словом, играет серьезную роль в восстановлении истории.

В информации отмечается, что камеральное описание 1832-1833 годов позволяет увидеть, что Зангезур является исторической азербайджанской землей, а также проследить изменения в этно-демографическом составе населения, произошедшие после переселения туда армян. Вводное слово к книге написал гендиректор Института истории, доктор исторических наук профессор Керим Шукюров. Книгу к изданию подготовил доктор философии Назир Ахмедли.

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Версия на азербайджанском языке Zəngəzurun tarixinə dair yeni kitab hazırlanıb

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