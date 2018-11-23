Отметят 120-летие академика Валерия Ульянищева

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летия Валерия Ивановича Ульянищева.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в декабре 2018 года исполняется 120 лет со дня рождения действительного члена Академии наук Азербайджанской Республики, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, доктора биологических наук, профессора Валерия Ивановича Ульянищева.

Академик Валерий Ульянищев своими фундаментальными исследованиями по микрофлоре Азербайджана и важными достижениями в этой области внес весомый вклад в изучение актуальных проблем биологической науки в республике, а также решение ряда вопросов, представляющих большое значение для сельского хозяйства.

Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летию академика Валерия Ульянищева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.