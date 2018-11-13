Отдел образования Физулинского района: В ходе пожара в здании школы №45 никто не пострадал

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Отдел образования Физулинского района распространил информацию в связи с пожаром в здании полной средней школы №45.

Как сообщает Report, в сообщении отмечается, что сегодня по улице А.Гусейнова, 3 в поселке Расулзаде Бинагадинского района города Баку произошел пожар в здании Нефтегазодобывающего управления.

Было отмечено, что на 1-м этаже здания расположена полная средняя школа №45 Физулинского района, на 2 и 3 этажах размещены вынужденные переселенцы.

По информации, переданной из отдела образования Физулинского района, поскольку пожар произошел ближе к утру, административного и педагогического состава школы, а также учащихся в школе не было: "В настоящее время обучение в школе прекращено на один день, пожар потушен и ведутся работы по очистке. Классные комнаты не повреждены, никто не пострадал".