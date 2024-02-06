О нас

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета.
Наука и образование
6 февраля 2024 г. 21:37
Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета.

Как передает Report, это отражено в "Уставе Карабахского Университета", утвержденном Кабинетом Министров Азербайджана.

Так, уставный фонд Университета составляет 10 000 000 (десять миллионов) манатов.

Имущество университета формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetinin nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları müəyyənləşib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi