Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета.

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского Университета.

Как передает Report, это отражено в "Уставе Карабахского Университета", утвержденном Кабинетом Министров Азербайджана.

Так, уставный фонд Университета составляет 10 000 000 (десять миллионов) манатов.

Имущество университета формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.