Один из музеев НАНА перешел на платные услуги

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Функционирующий при Институте зоологии НАНА Зоологический музей перешел на платные услуги.

Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, согласно предусмотренной законом предпринимательской деятельности, уточнены цены на услуги функционирующего при Институте зоологии НАНА Зоологического музея. Цены предусмотрены отдельно для детей и взрослых.

Отметим, что в Зоологическом музее представлены экспонаты 257 видов животных, в том числе 44 вида млекопитающих, 116 видов птиц, 36 видов рептилий, 13 видов земноводных и 50 видов рыб. Среди мумий натуральных животных имеются представители азербайджанской и мировой фауны. Экспонаты вошедших в "Красную книгу" Азербайджана каспийского лосося, обычной красноперки, тритона Карелина, кавказской крестовки, индийского дикобраза, бурого медведя, каспийского тюленя, европейской косули, марала, джейрана и других животных дают подробное представление о разнообразии видов нашей фауны.