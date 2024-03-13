Объявлены результаты экзамена на степень доктора философии по иностранным языкам

Объявлены результаты состоявшегося 18 февраля экзамена на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для кандидатов, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре и диссертантуре.
Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Отмечено, что из 302 кандидатов 115 человек успешно сдали экзамен по английскому, немецкому и французскому языкам.
Также 19 февраля состоялся экзамен по азербайджанскому языку для иностранцев, на котором принимал участие и успешно прошел его один иностранный гражданин.