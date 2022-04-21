Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан

В настоящее время в Украине нет граждан Азербайджана, обучающихся по государственной линии.
Об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Report.
Было отмечено, что студенты, обучающиеся на личные средства или по другим стипендиальным программам, могут продолжить обучение в других странах, либо подать заявку на перевод для продолжения обучения в Азербайджане после того как активируется услуга transfer.edu.az в летние месяцы.
"Министерство образования ведет учет только студентов, обучающихся за счет государства и не располагает информацией о въезде-выезде в страну лиц, обучающихся на личные средства или по другим стипендиальным программам. Однако поступающие в Минобразования обращения наших граждан, вернувшихся из Украины, регистрируются и направляются в соответствующие инстанции", - сказали в министерстве.