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    Обнародованы каникулярные дни в общеобразовательных школах Азербайджана

    В 2015/2016 учебном году занятия завершатся 14 июня

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы каникулярные дни в общеобразовательных школах в 2015/2016 учебном году.

    Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров подписал соответствующий приказ.

    Согласно приказу, занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия: первое полугодие - 15 сентября - 26 января;

    второе полугодие - 1 февраля - 14 июня.

    В течение учебного года осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября), столько же продлятся и зимние каникулы (27-31 января). 

    В то же время, для начальных классов также установлены дополнительные пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).

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