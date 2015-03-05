​Обнародованы даты зональных совещаний, проводимых ГКПС

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы даты зональных совещаний, посвященных научно-статистическому анализу итогам приема 2014/2015 учебного года, организуемых и проводимых ГКПС. Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

На совещаниях широко будут обсуждаться показатели выпускников средних школ этих регионов во время вступительных экзаменов. В работе совещаний ожидается участие представителей комиссии по приему студентов, министерства образования, различных государственных и неправительственных организаций, общественности и др.

Отметим, что совещания в Лянкаране, Шеки и Хачмасе пройдут 11 марта, в Баку, Гяндже, Агджабеди, Гёйчае и Ширване - 12 марта, а в Нахчыване - 13 марта.