Обнародованы статистические данные по допустившим на экзаменах наибольшее количество нарушений педагогам

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "25,1% наблюдателей, допустивших нарушения на вступительных экзаменах в 2014 году, являются педагогами родного языка, 11,6% - математики, 10,8% - истории. В 2013 году 33,6% допустившими нарушения педагогами были учителя по родному языку и литературе, 9,9% - английскому языку, 9,6% - математике, в 2012 году - 19,2% - по математике, 16,1% - родному языку и литературе, 15,3% - истории.

С этой точки зрения, в 2011 году, в списке с показателем 24,3% лидируют педагоги родного языка и литературы (в 2008 году - 24,3%, 2010 году - 18,3%), а в 2009 году педагоги математики (20,9 %)".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде, сравнивая правонарушения, допущенные наблюдателями за последние 7 лет.

По ее словам, хотя в 2010-2014 годах на вступительных экзаменах в качестве наблюдателей принимало небольшое количество педагогов родного языка и литературы, большая часть правонарушений допущена именно ими: "Анализы показывают, педагоги родного языка и литературы, физкультуры, труда, начальных классов, английского языка допустили немного больше нарушений, чем педагоги физики, химии, биологии, истории, географии.

В 2011-2014 году в статистике нарушений, допущенных педагогами начальных классов, наблюдается спад. Причина этого связана с не включением в последнее время педагогов по этим специальностям в базу, отстранением нарушителей от процесса и привлечением на экзамены опытных педагогов".

Как отметила М.Аббасзаде, нарушений было много в период, когда наблюдатели впервые участвовали на экзаменах: "В качестве примера можно привести Гянджу (2010 год), Мингечевир (2010 год), Ширван (2013-2014 гг), Хачмаз (2014 год).

В точки зрения регионов, наименьшее число нарушений зарегистрировано у наблюдателей из Гянджи, Гекчая, Лянкярана, Шеки, Агджабеди, районов Нахчыванской АР, Хатаинского района столицы, Шуши, Лачина и Зангелана.

Количество допустивших нарушение педагогов составляет 262 человека, а 61 педагог допустил серьезные правонарушения.

Результаты наблюдателей, допустивших более 1 правонарушения, обобщены единым кодом.

К примеру, общий результат педагогов, допустивших друг за другом два правонарушения, был оценен как тяжелый. Согласно подобным подсчетам, общее число правонарушителей составило 259, а допустивших серьезные правонарушения - 64 человека.

В случае, когда в 2014 году количество наблюдателей, участвовавших на вступительных экзаменах по I и IV группе специальностей составляло 49,5%, на долю педагогов-нарушителей приходится 70,5%.

На прежних вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей прослеживается негативная разница (в два раза), а по II и III группе специальностей - позитивная разница (в два раза).