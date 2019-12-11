Обнародована дата проведения диагностической оценки психологов

24-28 декабря будет проведена диагностическая оценка навыков и знаний психологов, работающих в государственных общеобразовательных школах.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Экзамен пройдет во 2-м учебном корпусе Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок, на личные страницы участников экзамена будет отослана информация об участии в диагностической оценке.

В течение 90 минут участникам тестового экзамена представят 60 тестовых заданий. Каждый правильный ответ будет оценен в 1 балл.