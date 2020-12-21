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Обнародован бюджет на образование в Азербайджане в 2021 году

Обнародован бюджет на образование в Азербайджане в 2021 году Это отражено в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год
Наука и образование
21 декабря 2020 г. 13:39
Обнародован бюджет на образование в Азербайджане в 2021 году

В бюджете следующего года на расходы на образование будет выделено 3 277,7 млн манатов, что на 242,9 млн манатов или 8,0% больше, чем в 2020 году и на 1 085,5 млн манатов или 49,5% больше показателей 2019-го года.

Как передает Report, это отражено в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год.

В проекте отмечается, что удельный вес расходов на образование в расходной части госбюджета на 2021 год составит 11,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в 2020 году. Удельный вес расходов на образование в прогнозируемом на будущий год ВВП составит 4,3%, что на 1,6 процентных пункта больше показателя за 2019 год.

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