 Наверх

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места вузов Азербайджана

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места вузов

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места вузов и по приему в колледжи на базе 11-летнего образования.

Как сообщает Report, желающие узнать результаты по SMS должны отправить код, указанный в заявлении на отбор специальностей (номер работы с прибавленной цифрой "9" в конце), на короткий номер 7727.

Результаты в ближайшее время будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра.

"Мы рекомендуем абитуриентам, отправлять SMS один раз. Абитуриентам, отправившим SMS до объявления результатов конкурса, также направляется информация о результатах конкурса", - сообщили в ГЭЦ.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!