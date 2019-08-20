Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места вузов Азербайджана

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места вузов и по приему в колледжи на базе 11-летнего образования.

Как сообщает Report, желающие узнать результаты по SMS должны отправить код, указанный в заявлении на отбор специальностей (номер работы с прибавленной цифрой "9" в конце), на короткий номер 7727.

Результаты в ближайшее время будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра.

"Мы рекомендуем абитуриентам, отправлять SMS один раз. Абитуриентам, отправившим SMS до объявления результатов конкурса, также направляется информация о результатах конкурса", - сообщили в ГЭЦ.