Не сумевшие закончить 9 класс 99 человек пройдут экзамен для получения документа об образовании

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Завершились регистрация и прием документов на экзамены по экстернату.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления образования г. Баку.

Было отмечено, что начавшиеся с 1 декабря регистрация и прием документов осуществлялись в Управлении. Для участия в экзамене по экстернату по общему среднему образованию (9 классов) зарегистрировались 99 человек.

Согласно приказу министерства образования от 13 ноября под номером 221, экзамены по экстернату будут проведены 26-27 декабря в столичной школе №258.

Экстерны, чьи заявления приняло управление, могут получить пропуск на экзамен (с предъявлением удостоверения личности) 21-22 декабря с 10:00 до 16:00 в школе №258.

Успешно прошедшие экзамены по экстернату лица для получения документа об образовании (аттестат) получат право на участие в проводимом Государственным экзаменационным центром выпускном экзамене по общему среднему образованию.

Отметим, что внедрение формы самостоятельного получения образования (экстернат) носит целью создание возможности получения аттестата путем участия в выпускных экзаменах для лиц, которые по тем или иным причинам не смогли завершить среднее общее образование.