Названы причины наблюдавшихся в последние дни геомагнитных бурь

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На данный момент на поверхности Солнца царит относительное спокойствие. На видимой стороне Солнца наблюдается 12 пятен и 1 слабая активная группа.

Об этом Report заявил замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев.

По его словам, наблюдающееся в последние 6-7 дней переменное геомагнитное колебание стало также причиной геомагнитных бурь класса G1 и G2: "Максимальный предел по данной шкале - G5. Сейчас буря уже спадает и основной геомагнитный индекс Kp cоставляет 3 (максимальная отметка 9). В дни бури также наблюдалось одно из красивейших природных явлений - полярное сияние".

По словам замдиректора, относительное спокойствие на поверхности Солнца продолжится: "Сегодня в отличие от верхних географических параллелей, для жителей средних географических параллелей нет причин для беспокойства. В некоторых случаях они даже могут быть более энергичными. Однако люди из группы риска (люди с хроническими заболеваниями сердца, пожилые и частично дети) должны предпринять профилактические меры. Людям рекомендуется не впадать в панику и выбрать активный отдых. Оказав незначительное влияние на ряд технологических систем, геомагнитные бури могут вызвать кратковременное отключение ("замораживание") коммуникационных радиоволн и радиационные штормы. На этот раз подобное не произошло".