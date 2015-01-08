В БГУ названо количество преподавателей, допустивших нарушения в учебном процессе

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Согласно действующему положению об организации учебного процесса по кредитной системе, в Бакинском государственном университете за посещаемость и академические задолженности никто не отчисляется".

Об этом Report заявили в отделе прессы и информации БГУ. В отделе также сообщили, что студент может быть отчислен в том случае, если он переводится в другой вуз, грубо нарушает внутренние нормы и правила поведения в университете, имеет определенное заболевание и не может продолжать обучение (согласно справке врачебной комиссии), не проходит регистрацию на следующий учебный год и не поддерживает связь с университетом до конца семестра: "Из-за вышеперечисленных случаев в 2014 году 26 студентов были отчислены из университета".

В отделе также предоставили информацию о преподавателях, допустивших нарушения в учебном процессе в БГУ: "За исключением тех, кто ушел с работы по собственному желанию и состоянию здоровья, ни один преподаватель не был уволен с работы. За допущенные нарушения в учебном процессе, административное наказание понесли 50 преподавателей БГУ".