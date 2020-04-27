Названо число воспользовавшихся онлайн-образованием студентов

"Минобразования Азербайджана тесно сотрудничает с учебными заведениями. В этих условиях основной целью является донесение до студентов содержания в сфере высшего образования".
Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, в период карантина 21 учебное заведение проводит занятия в режиме онлайн: "95 тыс. студентов пользуются этой возможностью. Сейчас идут работы по усовершенствованию этой деятельности".
Дж.Байрамов сказал, что сегодня в стране 50% студентов получают образование за счет государства: "Заслуживающим похвалы было решение в связи с оплатой трат на образование неимущих студентов. В течение определенного времени войдя в подсистему, студенты смогут внести данные о себе".