Названо число воспользовавшихся онлайн-образованием студентов

© Report https://report.az/storage/news/5aa50f8f2ac8d5abf953aa65d6506d36/1d92e9b1-5332-4021-a35c-4456a74f0f3e_292.jpg

"Минобразования Азербайджана тесно сотрудничает с учебными заведениями. В этих условиях основной целью является донесение до студентов содержания в сфере высшего образования".

Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в период карантина 21 учебное заведение проводит занятия в режиме онлайн: "95 тыс. студентов пользуются этой возможностью. Сейчас идут работы по усовершенствованию этой деятельности".

Дж.Байрамов сказал, что сегодня в стране 50% студентов получают образование за счет государства: "Заслуживающим похвалы было решение в связи с оплатой трат на образование неимущих студентов. В течение определенного времени войдя в подсистему, студенты смогут внести данные о себе".