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Названо число воспользовавшихся онлайн-образованием студентов

Названо число воспользовавшихся онлайн-образованием студентов

© Report

"Минобразования Азербайджана тесно сотрудничает с учебными заведениями. В этих условиях основной целью является донесение до студентов содержания в сфере высшего образования".

Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в период карантина 21 учебное заведение проводит занятия в режиме онлайн: "95 тыс. студентов пользуются этой возможностью. Сейчас идут работы по усовершенствованию этой деятельности".

Дж.Байрамов сказал, что сегодня в стране 50% студентов получают образование за счет государства: "Заслуживающим похвалы было решение в связи с оплатой трат на образование неимущих студентов. В течение определенного времени войдя в подсистему, студенты смогут внести данные о себе".

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