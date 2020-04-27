Названо число граждан, получивших психологическую помощь в период пандемии

Посредством "горячей линии" 146-3 психологическая помощь оказывается любому лицу, на сегодняшний день поступило свыше 700 тысяч обращений.

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Министр отметил, что обратившимся была оказана необходимая помощь.

Дж.Байрамов добавил, что было изготовлено 1 400 дополнительных защитных лицевых экранов, часть из которых была распределена среди сотрудников полиции, оставшаяся часть будет выдана по назначению.