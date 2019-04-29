​Названа дата обнародования результатов выпускных экзаменов

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"Только 10795 человек (29%), принявших участие в выпускных экзаменах IX классов (3 марта) ознакомились с результатами своих экзаменов (ответными листами). Это означает, что оставшиеся 71% результаты не посмотрели".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции 29 апреля сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, результаты (баллы) проведенного в этот день экзамена посмотрели 26 857 абитуриентов (количество участников 34 434).

Председатель ГЭЦ отметила, что с результатами II экзамена от 10 марта ознакомились 25 762 абитуриента: "6973 человек (18%) еще не посмотрели свои ответные листы".

Она подчеркнула, что результаты экзамена от 17 марта будут объявлены завтра: "Результаты проведенных 31 марта экзаменов будут объявлены 3 мая. Результаты же проведенных 7,14, 21 и 28 апреля экзаменов планируется объявить до начала вступительных экзаменов летом".