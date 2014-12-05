Назначен новый руководитель Управления образования города Баку

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве образования Азербайджана состоялось заседание с участием руководящих работников министерства и Управления образования города Баку. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством заявлении.

На заседании выступил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров, который рассказал о работе, проведенной за последний год в сфере образования, достигнутых успехах и предстоящих задачах, привлек внимание к существенным изменениям в управлении общеобразовательными школами, материально-техническом и кадровом обеспечении, процессе обучения, также отметил необходимость сохранения положительной динамики и продолжения реформ.

С целью усиления эффективности управления и поддержки текущей деятельности Управления образования города Баку со стороны министерства образования приказом министра заместителю министра Джейхуну Байрамову поручено взять на себя непосредственное руководство Управлением.

Другим приказом министра директор лицея имени академика Зарифы Алиевой Махаббат Велиева назначена на должность заместителя начальника управления.