НАНА предлагает ввести штрафы за нарушения норм языка в Азербайджане

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ На заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана представлены предложения по сохранению чистоты азербайджанского языка и языковых норм.

Как сообщает Report, академик-секретарь отделения гуманитарных наук НАНА Теймур Керимли сказал, что отдел мониторинга Института языкознания провел исследования по нарушениям норм языка в уличной рекламе, объявлениях и афишах.

По его словам, отдел мониторинга подготовил рекомендации для устранения нарушений норм языка: "В рекомендациях предлагается обратиться в вышестоящие инстанции с целью разработки механизма применения штрафов в связи с этим. Предлагается издание и распространение среди широких масс словаря орфоэпии азербайджанского языка и ведение консультаций с министерством образования в связи с проведением в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях предмета Риторика. Рекомендуется на предприятиях при приеме на работу азербайджанцев и представителей других этнических групп проводить на должном уровне экзамен по государственному языку и назначать письменное сочинение".