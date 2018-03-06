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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Начинается регистрация на первый испытательный экзамен, который пройдет 1 апреля.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, с целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 1 апреля состоится первый испытательный экзамен.

Испытательные экзамены будут проведены в одной смене и во всех зданиях начнутся в 11:00.

Регистрация на испытательные экзамены начинается сегодня с 10:00 и продолжится до 10:00 28 марта.

Желающим участвовать в испытательном экзамене следует в "Личном кабинете" на сайте ekabinet.dim.gov.az перейти в раздел "Покупка карты оплаты для участия в пробном экзамене", приобрести карту оплаты "Испытательного экзамена" и зарегистрироваться в качестве Нового Пользователя на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на испытательный экзамен любого человека.