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    Начинается регистрация на первый испытательный экзамен, который пройдет 1 апреля

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    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Начинается регистрация на первый испытательный экзамен, который пройдет 1 апреля.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, с целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 1 апреля состоится первый испытательный экзамен.

    Испытательные экзамены будут проведены в одной смене и во всех зданиях начнутся в 11:00. 

    Регистрация на испытательные экзамены начинается сегодня с 10:00 и продолжится до 10:00 28 марта.

    Желающим участвовать в испытательном экзамене следует в "Личном кабинете" на сайте ekabinet.dim.gov.az перейти в раздел "Покупка карты оплаты для участия в пробном экзамене", приобрести карту оплаты "Испытательного экзамена" и зарегистрироваться в качестве Нового Пользователя на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

    Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на испытательный экзамен любого человека.

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