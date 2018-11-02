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    Начинается конкурс по приему на работу на должность директора

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Начинается электронный прием документов на конкурс по приему на работу на должность директора государственных общеобразовательных учебных заведений Азербайджана.

    Как сообщили Report в министерстве образования, процесс продлится с 5 по 9 ноября.

    Желающие участвовать в конкурсе кандидаты должны зарегистрироваться на сайте miq.edu.az.

    Прием на должность директора государственных общеобразовательных учебных заведений проводится в централизованном порядке посредством электронной системы. Конкурс состоит из 4 этапов (прием электронных заявлений, тестовый экзамен, собеседование и размещение на вакантные места).

    В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование в сфере педагогики или управления, педагогический стаж не менее 5 лет (при наличии научной степени или ученого звания в сфере организации и управления образованием 3 года), в настоящее время занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

    Отметим, что на конкурс по приему на работу директоров школы будет вынесено около 700 вакантных мест. 

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