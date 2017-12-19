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    Началось расследование, связанное с замдекана БГУ

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Началось внутриуниверситетское расследование, связанное с высокопоставленным сотрудником Бакинского государственного университета (БГУ), аудиозапись с голосом которого была распространена.

    Об этом сообщили Report в отделе прессы и информации БГУ.

    Отметим, что в социальных сетях распространилась аудиозапись заместителя декана факультета Востоковедения БГУ Джаваншира Мамедзаде. В аудиозаписи Дж.Мамедзаде оскорбляет других сотрудников факультета и угрожает им.

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