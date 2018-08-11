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    Началось последнее солнечное затмение в этом году

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Началось последнее в 2018 году солнечное затмение. 

    Как сообщает Report, за процессом можно будет наблюдать с 12:02:08 часов 11 августа. 

    В 13:46:24 затмение достигнет максимальной отметки и завершится в 15:30:40. 

    Третье и последнее солнечное затмение в этом году будет наблюдаться в северном полушарии. За природным явлением можно будет наблюдать почти со всей территории России. Процесс начнется в восточно-азиатской части и охватит территорию всей России. 

    Отметим, что в 2018 году солнечное затмение дважды наблюдалось и в Азербайджане, это станет третьим затмением. Первое солнечное затмение произошло 15 февраля. Второе - 13 июля в 05:48:23. 

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