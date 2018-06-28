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    Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Бакалавры, поступившие в магистратуру высших учебных заведений и НАНА, с 28 июня по 11 июля (за исключениес субботних и воскресных дней) должны пройти регистрацию в соответствующих вузах, представив требуемые документы.

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

    Бакалавры могут получить информацию о необходимых для регистрации документах из учебного заведения, в которое они поступили.

    Отмечается, что вовремя не предоставившие документы и не прошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка поступивших.

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