Началась распечатка пропускных листов на экзамены по I и IV группам

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Абитуриенты, которые 20 мая примут участие в экзаменах по I и IV группам специальностей, могут распечатать "Пропускной лист" на экзамен.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, для распечатки "Пропускного листа" на экзамен абитуриент должен пройти по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Отметим, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и "Пропускного листа".

Для участия в экзамене, учащийся должен предъявить оригинал удостоверения личности и "Пропускной лист" на экзамен. Учащиеся, у которых не будет фото на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить справку, выданную образовательным учреждением, с фото 3Х4, поверх которого должна быть печать. Абитуриенты, в случае отсутствия одного из документов, несоответствия среди документов, явки на экзамен с копией удостоверения личности, регистрации с удостоверением личности другого человека, на экзамен допущены не будут.