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На юго-западе Австралии обнаружили останки ихтиозавра

На юго-западе Австралии обнаружили останки ихтиозавра Окаменелые останки ихтиозавра возрастом более 110 млн лет были найдены недалеко от австралийского города Ричмонд (штат Квинсленд).
Наука и образование
8 декабря 2021 г. 10:07
На юго-западе Австралии обнаружили останки ихтиозавра

Окаменелые останки ихтиозавра возрастом более 110 млн лет были найдены недалеко от австралийского города Ричмонд (штат Квинсленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, череп ихтиозавра был обнаружен во время раскопок, проходивших в 10 км к северу от Ричмонда (расположен в 700 км к юго-западу от Кэрнса), где в 2018 году были обнаружены окаменелости вымерших морских рептилий.

По словам директора палеонтологического музея Kronosaurus Korner museum Роба Айверса, ученым удалось найти сначала большой фрагмент черепа "крупной рептилии длиной пять или шесть метров", а затем еще несколько хорошо сохранившихся костей. По предварительным данным, окаменелостям, найденным в окрестностях Ричмонда, не менее 112 млн лет. Впереди у ученых долгая работа по идентификации и описанию окаменелостей, а после кодификации череп будет выставлен в музее Kronosaurus Korner museum.

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Версия на английском языке Bones of 110-million-year-old Ichtyosaurus found in Australia’s Richmond

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