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На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов

На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов На финансирование деятельности Азербайджано-французского университета (UFAZ) и Турецко-азербайджанского университета было выделено 32,4 млн манатов.
Наука и образование
27 мая 2025 г. 10:27
На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов

На финансирование деятельности Азербайджано-французского университета (UFAZ) и Турецко-азербайджанского университета было выделено 32,4 млн манатов.

Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

Уточняется, что за счет средств, выделенных по вспомогательному разделу "Высшее образование" в размере 32,4 млн манатов, были покрыты расходы на содержание и функционирование двух высших учебных заведений (UFAZ и Турецко-Азербайджанский университет), оказана финансовая помощь вузам творческого профиля, выплачены образовательные гранты, обеспечено внедрение новых учебных программ и покрыты другие расходы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iki universitetin fəaliyyətinə 32,4 milyon manat xərclənib

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