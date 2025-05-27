На деятельность двух университетов в Азербайджане направлено 32,4 млн манатов

На финансирование деятельности Азербайджано-французского университета (UFAZ) и Турецко-азербайджанского университета было выделено 32,4 млн манатов.

На финансирование деятельности Азербайджано-французского университета (UFAZ) и Турецко-азербайджанского университета было выделено 32,4 млн манатов.

Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

Уточняется, что за счет средств, выделенных по вспомогательному разделу "Высшее образование" в размере 32,4 млн манатов, были покрыты расходы на содержание и функционирование двух высших учебных заведений (UFAZ и Турецко-Азербайджанский университет), оказана финансовая помощь вузам творческого профиля, выплачены образовательные гранты, обеспечено внедрение новых учебных программ и покрыты другие расходы.