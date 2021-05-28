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Министр: В Азербайджане откроют два профучилища по турецкому образцу

Министр: В Азербайджане откроют два профучилища по турецкому образцу "В рамках визита в Азербайджан делегации, возглавляемой министром национального образования Турции Зией Сельчуком, мы ознакомились с деятельностью Габалинского Государственного центра профессионального образования".
Наука и образование
28 мая 2021 г. 13:19
Министр: В Азербайджане откроют два профучилища по турецкому образцу

"В рамках визита в Азербайджан делегации, возглавляемой министром национального образования Турции Зией Сельчуком, мы ознакомились с деятельностью Габалинского Государственного центра профессионального образования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что согласно протоколу, подписанному ранее между правительствами о сотрудничестве в области профессионального образования, в ближайшее время в Азербайджане, основываясь на турецком опыте, будут созданы два новых профессиональных учебных заведения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəhsil naziri: "Yaxın zamanda Azərbaycanda Türkiyə təcrübəsinə əsaslanan iki yeni peşə təhsil müəssisəsi yaradılacaq"

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