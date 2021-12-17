Министр образования прокомментировал негативные явления в школах

Министерство образования прокомментировало негативные явления в некоторых школах.

Министерство образования прокомментировало негативные явления в некоторых школах.

Как сообщает Report, министр образования Эмин Амруллаев заявил журналистам, что в стране действует более 4 000 школ, работают 150 тысяч учителей, обучаются 1 миллион 600 тысяч учеников.

По словам министра, в многомиллионной системе регулярно происходят какие-то негативные явления: "Разумеется, мы бы не хотели, чтобы имели место подобные факты. В связи с такими явлениями министерство образования проводит соответствующие расследования и выносит оценку этим событиям в рамках закона. Расследование будет проводиться до конца".

"Разумеется, мы бы хотели избежать этого, но мы живем в реальном мире. Министерство образования регулярно предпринимает соответствующие шаги, и каждый год десятки директоров увольняются, а трудовые договоры руководителей районных и городских отделов образования расторгаются в установленном порядке".

Министр заявил, что каждое негативное явление будет тщательно расследовано.