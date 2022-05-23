Министр образования Азербайджана отправился в Лондон

Делегация во главе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне.

Делегация во главе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне.

Как сообщает Report, на формальных и неформальных заседаниях форума будут обсуждаться основные проблемы и вызовы, стоящие перед мировым образованием в 2022 году, пути их решения.

В рамках визита министр образования встретился со стипендиатами государственной программы в посольстве Азербайджана в Великобритании. На встрече была представлена информация о деятельности, осуществляемой Министерством образования, и состоялся полезный обмен мнениями по различным направлениям образования.