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Министр образования Азербайджана отправился в Лондон

Министр образования Азербайджана отправился в Лондон Делегация во главе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне.
Наука и образование
23 мая 2022 г. 12:34
Министр образования Азербайджана отправился в Лондон

Делегация во главе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне.

Как сообщает Report, на формальных и неформальных заседаниях форума будут обсуждаться основные проблемы и вызовы, стоящие перед мировым образованием в 2022 году, пути их решения.

В рамках визита министр образования встретился со стипендиатами государственной программы в посольстве Азербайджана в Великобритании. На встрече была представлена информация о деятельности, осуществляемой Министерством образования, и состоялся полезный обмен мнениями по различным направлениям образования.

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