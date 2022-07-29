Министр: Нельзя расценивать это решение как ликвидацию НАНА

Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.

Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

По словам министра, Национальная академия наук продолжает свою деятельность: "Просто некоторые научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении академии, переданы в подчинение Министерства науки и образования”.

"Я верю, что НАНА, Министерство науки и образования и подведомственные министерству высшие учебные заведения, а также научные организации вместе добьются развития науки и образования в стране”, - подчеркнул министр.