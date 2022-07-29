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Министр: Нельзя расценивать это решение как ликвидацию НАНА

Министр: Нельзя расценивать это решение как ликвидацию НАНА Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 18:37
Министр: Нельзя расценивать это решение как ликвидацию НАНА

Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

По словам министра, Национальная академия наук продолжает свою деятельность: "Просто некоторые научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении академии, переданы в подчинение Министерства науки и образования”.

"Я верю, что НАНА, Министерство науки и образования и подведомственные министерству высшие учебные заведения, а также научные организации вместе добьются развития науки и образования в стране”, - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu qərarı AMEA-nın ləğvi kimi qiymətləndirmək düzgün deyil"

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