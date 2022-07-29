Министр: Нельзя расценивать это решение как ликвидацию НАНА

Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.
По словам министра, Национальная академия наук продолжает свою деятельность: "Просто некоторые научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении академии, переданы в подчинение Министерства науки и образования”.
"Я верю, что НАНА, Министерство науки и образования и подведомственные министерству высшие учебные заведения, а также научные организации вместе добьются развития науки и образования в стране”, - подчеркнул министр.