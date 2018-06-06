Министерство: В результате землетрясения более всех пострадала школа гахского села Марсан

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В результате произошедшего вчера землетрясения в Гахском районе пострадали несколько школ!.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Отмечается, что в наибольшей степени пострадала средняя школа села Марсан:

"Во время прежнего землетрясения на стенах здания уже возникли глубокие трещины. По этой причине уроки в пострадавшей части здания не проводились. А теперь и в других частях здания возникли еще более глубокие трещины. Незначительные трещины также появились на стенах полной средней школы №1 села Гахбаш, общеобразовательных школах сел Фыстыглы, Гарадолаг, Чинарлы и Детско-молодежного центра развития. Уроки во всех указанных учебных заведениях продолжаются".