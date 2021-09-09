Министерство: Составлен список невакцинированных работников образования

"С 22 сентября работники сферы образования без сертификатов о противопоказаниях или иммунитете не будут допускаться в школы".

"С 22 сентября работники сферы образования без сертификатов о противопоказаниях или иммунитете не будут допускаться в школы".

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

Он отметил, что подготовлены списки работников образования, в школах планируется проведение серьезных мониторингов: "Руководство школ будет контролировать процесс".

Р. Агаев также прокомментировал ликвидацию установленных в школах пунктов вакцинации.

"В настоящее время с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию ведутся переговоры по восстановлению работы этих пунктов. Напомню, что в Баку было создано 10, а в Сумгайыте – 2 таких пункта. Для ускорения процесса вакцинации работников образования в ближайшие дни планируется восстановить деятельность пунктов вакцинации", - сказал он.