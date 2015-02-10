Минобразования: Проводится работа над автоматизацией процесса выдачи дипломов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Ведется работа над автоматизацией процесса выдачи дипломов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом отметил завотделом статистики и прогнозирования министерства образования Исмаил Садыгов.

По его словам, в настоящее время вузы присылают в министерство списки выпускников, проверка которых занимает некоторое время: "Поэтому мы стараемся, чтобы списки формировались на основе информационных систем и, чтобы до конца учебного года они были утверждены вузами. Это ускорит процесс выдачи диплома".

Как отметил завотделом, в настоящее время подготавливается единая электронная база дипломов, включая выданные ранее дипломы: "В ближайшее время все дипломы будут размещены в электронной форме. В 2012 году на электронном правительственном портале была размещена информация о 33 891 дипломах по различным специальностям вузов и 15 217 по специальностям ссузов. В 2013 году там же размещена информация о 35 108 дипломах вузов и 11 753 ссузов.

Чтобы ознакомиться с электронной формой дипломов нужно задать поиск, отметив первые буквы имени, фамилии и отчества, а также номер дипломной работы. Иногда в поступающих к нам бланках встречаются некоторые технические недочеты и ошибки, уточнение которых требует определенного времени и замедляет процесс. Для избежания подобных недочетов, подготавливается информационная система дипломов".

По словам И.Садыгова, работы по составлению электронной информационной базы дипломов и подготовке централизованной системы проверки дипломов продолжаются.