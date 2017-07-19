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    Министерство: На сегодняшний день регистрацию для перевода прошли 192 студента ссузов и 960 - вузов

    Процесс перевода студентов продолжается© Report

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Продолжается прием электронных документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов или же смене специальности. 

    Как сообщили Report в министерств образования, перевод студентов местных ссузов также производится в электронном порядке. 

    Начавшийся с 17-го июля процесс осуществляется через портал transfer.edu.az. На сегодняшний день регистрацию в электронном портале для перевода в ссузы прошли 192 студента, а в вузы – 960 человек. 

    Обратившие в портал лица обладают возможностью выбора учебного заведения, куда хотят перевестись. Для этого они должны внести соответствующую информацию и выяснить, соответствуют ли критериям, или нет. 

    Портал transfer.edu.az, созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности. 

    Перевод студентов производится с согласия минобразования в период зимних и летних каникул. 

    В прошлом учебном году через портал transfer.edu.az 233 студента были переведены в вузы, а 46 – ссузы. 

    Процесс перевода студентов продлится до 15 августа.

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