Министерство: На сегодняшний день регистрацию для перевода прошли 192 студента ссузов и 960 - вузов

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Продолжается прием электронных документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов или же смене специальности.

Как сообщили Report в министерств образования, перевод студентов местных ссузов также производится в электронном порядке.

Начавшийся с 17-го июля процесс осуществляется через портал transfer.edu.az. На сегодняшний день регистрацию в электронном портале для перевода в ссузы прошли 192 студента, а в вузы – 960 человек.

Обратившие в портал лица обладают возможностью выбора учебного заведения, куда хотят перевестись. Для этого они должны внести соответствующую информацию и выяснить, соответствуют ли критериям, или нет.

Портал transfer.edu.az, созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности.

Перевод студентов производится с согласия минобразования в период зимних и летних каникул.

В прошлом учебном году через портал transfer.edu.az 233 студента были переведены в вузы, а 46 – ссузы.

Процесс перевода студентов продлится до 15 августа.