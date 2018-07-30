Малейка Аббасзаде призвала к внимательности при выборе специальностей

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Сегодня днем начнется отбор специальностей в университеты. В экзаменах в этом году приняли участие 74 438 человек. В целом, число абитуриентов, подтвердивших электронные заявления в университеты и ссузы на базе полного среднего образования, составляет 91 498 человек".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

М.Аббасзаде отметила, что некоторые из них - это те, кто подали документы в V группу специальностей, и они не сдавали экзамены по I и IV группе специальностей:

"Они прошли на основе результатов выпускного экзамена. До 9 августа продолжатся экзамены по выявлению способностей. 8277 человек прошли регистрацию для бакалавриата и среднего профобразования, 2378 - для выбора специальностей в колледжи. Число избранных абитуриентами комиссий составляет 14 015".

М.Аббасзаде отметила, что если кто-то меняет код специальности, то затем возникают проблемы с распределением:

"Начинается процесс выбора кодов и через полчаса к нам обращаются, что аннулируйте выбор, мы выберем новый. Я обращаюсь отсюда к тем, кто будет выбирать специальность. Будьте внимательнее при выборе".