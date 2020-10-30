Кабмин принял решение об организации образования в период карантина

Кабмин принял решение об организации образования в период карантина

Во всех образовательных учреждениях со 2 ноября 2020 года будет обеспечен дистанционный образовательный и учебно-воспитательный процесс

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Учитывая санитарно-эпидемиологическое положение, Кабинет министров Азербайджана принял Решение об организации образования в стране. Как сообщает Report, в Решении говорится: В период особого карантинного режима во всех образовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджанской Республики, со 2 ноября 2020 года обеспечить дистанционный образовательный и учебно-воспитательный процесс. Установлено, что в период, пока это Решение находится в силе, в связи с санитарно-эпидемиологическим положением на основании соответствующих мнений главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики или же центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Министерство образования может принимать решение о восстановлении либо приостановке образовательного и учебно-воспитательного процесса на очной основе в образовательных учреждениях, действующих на территории различных административных единиц Республики. В случае принятия Министерством образования решения о восстановлении либо приостановке образовательного и учебно-воспитательного процесса на очной основе в образовательных учреждениях, действующих на территории различных административных единиц Республики согласно второй части данного Решения, другие органы исполнительной власти, у которых в ведомстве находятся образовательные учреждения, юридические лица или учредители частных образовательных учреждений, находящиеся в государственной собственности либо чей контрольный пакет акций принадлежит государству, также могут принимать соответствующие решения в отношении подведомственных им образовательных учреждений. Министерство образования Азербайджанской Республики, другие органы исполнительной власти, у которых в ведомстве находятся образовательные учреждения, юридические лица или учредители частных образовательных учреждений, находящиеся в государственной собственности либо чей контрольный пакет акций принадлежит государству, должны обеспечить проведение всех необходимых мер в связи с исполнением этого Решения. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində təhsilin təşkili barədə qərar qəbul edib