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Кабмин принял решение об организации образования в период карантина

Кабмин принял решение об организации образования в период карантина Во всех образовательных учреждениях со 2 ноября 2020 года будет обеспечен дистанционный образовательный и учебно-воспитательный процесс
Наука и образование
30 октября 2020 г. 13:22
Кабмин принял решение об организации образования в период карантина

Учитывая санитарно-эпидемиологическое положение, Кабинет министров Азербайджана принял Решение об организации образования в стране.

Как сообщает Report, в Решении говорится:

  1. В период особого карантинного режима во всех образовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджанской Республики, со 2 ноября 2020 года обеспечить дистанционный образовательный и учебно-воспитательный процесс.
  2. Установлено, что в период, пока это Решение находится в силе, в связи с санитарно-эпидемиологическим положением на основании соответствующих мнений главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики или же центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Министерство образования может принимать решение о восстановлении либо приостановке образовательного и учебно-воспитательного процесса на очной основе в образовательных учреждениях, действующих на территории различных административных единиц Республики.
  3. В случае принятия Министерством образования решения о восстановлении либо приостановке образовательного и учебно-воспитательного процесса на очной основе в образовательных учреждениях, действующих на территории различных административных единиц Республики согласно второй части данного Решения, другие органы исполнительной власти, у которых в ведомстве находятся образовательные учреждения, юридические лица или учредители частных образовательных учреждений, находящиеся в государственной собственности либо чей контрольный пакет акций принадлежит государству, также могут принимать соответствующие решения в отношении подведомственных им образовательных учреждений.
  4. Министерство образования Азербайджанской Республики, другие органы исполнительной власти, у которых в ведомстве находятся образовательные учреждения, юридические лица или учредители частных образовательных учреждений, находящиеся в государственной собственности либо чей контрольный пакет акций принадлежит государству, должны обеспечить проведение всех необходимых мер в связи с исполнением этого Решения.
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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində təhsilin təşkili barədə qərar qəbul edib

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