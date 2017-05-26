Кабинет министров направил ГЭЦ количество мест государственного заказа

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Каждый год Кабинетом министров определяются цифры в связи с числом мест государственного заказа. Нам предоставили число мест госзаказа в этом году".

Как сообщает Report, об этом на AzTV на телепередаче "Пульс дня" (Günün nəbzi) заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что пока не поступало сведений о вакантных местах в частных вузах: "Общее количество мест на этот год почти не изменилось. Возможно, общее число мест не изменится, но по каким-либо определенным специальностям количество мест госзаказа может увеличиться".