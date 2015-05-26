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    ГКПС обнародовала результаты экзаменов по I и IV группам

    Из-за нарушений правил 29 человек были удалены с экзамена

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты экзаменов по I и IV группам для выпускников предыдущих лет. 

    Как сообщили Report в ГКПС, из 15 224 абитуриентов, подавших заявление, 1 227 человек не явились на экзамен. 

    Из-за нарушений правил 29 человек были удалены с экзамена и их результаты аннулированы. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 13 968 абитуриентов. 

    Выбор специальностей будет проводиться после завершения экзаменов - с 30 июля по 11 августа. 

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