ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники на экзамен допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.