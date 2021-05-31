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ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников

ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.
Наука и образование
31 мая 2021 г. 11:20
ГЭЦ проведет выпускной экзамен для девятиклассников
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники на экзамен допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

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Версия на азербайджанском языке DİM 40 minə yaxın 9-cu sinif şagirdi üçün buraxılış imtahanı keçirəcək

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