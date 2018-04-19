ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 22 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) согласно правилам приема в высшие и средние учебные заведения на 2018/2019-й учебный год, проведет экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены не на азербайджанском языке.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены состоятся в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Лянкяране, Ширване и Хачмазе, в целом, в 17 экзаменационных центрах.

Экзамен стартует в централизованном порядке в 13:00.

На экзаменах абитуриентам будут предоставлены на выполнение 30 тестовых заданий, каждое из которых будет оценено в один балл. Для прохождения экзамена необходимо набрать не менее 15 баллов.